Zenit : Malcom veut rester en Russie

Depuis la guerre en Ukraine, les joueurs étrangers quittent peu à peu le Championnat de Russie et notamment les Brésiliens comme Tetê qui a récemment rejoint l'OL. Et si certains d'entre eux avaient immédiatement demandé à quitter la Russie quelques heures après le début de la guerre, d'autres n'ont visiblement pas l'intention de partir. C'est le cas de l'ancien Bordelais Malcom qui a expliqué ne pas vouloir du tout quitter le pays.

La suite après cette publicité

« Bien sûr que le Zénit est mon avenir. Il me reste deux ans et demi de contrat au Zenit et j’espère que le club voudra que je reste ici encore plus longtemps ! Si nous parlons de mes attentes et de mes rêves, alors quoi qu’il arrive, je veux rester à Saint-Pétersbourg, cette ville est devenue ma maison. Je veux continuer à jouer pour le Zenit et gagner autant de trophées que possible cette année. Ensuite, je veux me détendre et récupérer pendant l’été, puis retourner en Russie pour de nouveaux trophées et d’autres expériences merveilleuses. Si, en fin de compte, nous ne pouvons jouer qu’en championnat et en Coupe ici, alors je suis prêt pour cela. Mais j’ai toujours espoir que les choses vont changer et que nous serons de retour dans la compétition européenne. Je le crois », a-t-il expliqué lors d'un entretien pour le site du club.