Liverpool : Salah confirme les tensions entre lui et Sadio Mané

Meilleur joueur de Premier League cette saison, Mohamed Salah a hissé Liverpool à un titre de champion, le premier depuis 2020. Et cette fois ci, il l’a fait sans Sadio Mané, qui l’a accompagné au sein de l’attaque des Reds pendant plusieurs années. Et pas toujours pour le plus grand plaisir de l’Égyptien. «Oui, il y avait de la tension avec Sadio. Attention, on a été professionnels jusqu’au bout, je ne pense pas que cela a affecté l’équipe. C’est humain de vouloir davantage, je le comprends, c’est un compétiteur. Hors des terrains, nous n’étions pas très proches mais on s’est toujours respectés», a raconté l’ailier des Reds en interview pour L’Equipe.

Avant de continuer : «moi égoïste ? Je m’en fous. Les gens peuvent penser ce qu’ils veulent, c’est leur droit. Mais j’invite tout le monde à constater que celui qui a donné le plus de passes décisives à Mané, c’est moi. On peut regarder les faits mais, visiblement, il est plus simple de balancer des phrases comme cela, ça fait les gros titres, je sais comment ça marche. Tant que ça reste dans les limites du respect, ça me va. Mais ça ne veut pas dire que cette opinion est vraie. À la fin de la journée, je sais ce que j’ai fait, et j’ai la conscience tranquille.» Voilà qui est dit !