Un cadre d’Arsenal aurait pu signer à l’OM !

Ancien directeur général des opérations de l’Olympique de Marseille, Stéphane Tessier a été pendant un moment l’un des poumons de l’OM en interne. Très rigide sur le plan économique pour permettre au club de conserver des finances saines, il a cependant parfois été amené à refuser des transferts chocs. «En janvier 2023, on a eu l’opportunité de signer Leandro Trossard à Marseille. Le directeur sportif avait énormément avancé et on n’a jamais trouvé le modèle économique dans lequel on aurait été capable de l’intégrer. Il peut aussi arriver de faire des concessions», raconte Tessier dans une interview accordée à L’Equipe.

«Si le DS dit, "il faut tels joueurs à tout prix", OK, mais sur l’enveloppe consacrée à l’arrivée de deux défenseurs, il n’y en aura qu’un. C’est de l’arbitrage. Le DG fait en fonction des éléments économiques.» Un rôle ingrat mais indispensable, à l’heure où les économies des clubs sont de plus en plus fragiles après le fiasco des droits TV, qui pourrait plonger de nombreux clubs français dans une situation cauchemardesque.