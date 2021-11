Qualifs CdM 2022 : le Mali finit le travail contre l'Ouganda

Qualifiés pour les barrages depuis leur victoire face au Rwanda, ce jeudi, les Aigles du Mali terminaient leur 2e tour de qualification pour la coupe du Monde 2022 face à l'Ouganda, à Agadir, au Maroc. Sur un coup franc frappé par Moussa Doumbia, c'est le Nantais Kalifa Coulibaly qui a inscrit le seul but du match (1-0, 18e). Le deuxième pour lui lors de cette trêve internationale.

Invaincu (5 victoires, 1 nul) et seule équipe à n'avoir encaissé aucun but, le Mali conclut la phase de poules en tête du groupe E avec 16 points, soit sept de plus que les Cranes. Kenya et Rwanda ferment la marche. Les Aigles de Senou Coulibaly, Hamari Traoré et El Bilal Touré tenteront de décrocher un premier ticket pour une phase finale de Coupe du Monde lors du 3e tour, dont le tirage au sort aura lieu le 18 décembre à Doha.

Le classement du groupe E