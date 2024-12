Marcus Thuram fait une révélation sur son frère Khéphren

Chez les Thuram, on a le football dans le sang. Après Lilian, c’est désormais au tour de Marcus et de Khéphren de briller sur les terrains de Serie A. S’ils ont eu la chance de partager un rassemblement de l’équipe de France ensemble, ils n’ont pas eu cette opportunité en club. Pourtant, cela s’est joué à rien, comme l’a rapporté l’attaquant de l’Inter Milan à La Gazzetta dello Sport.

« Il y avait la possibilité de jouer ensemble, quand j’étais au Borussia Mönchengladbach. L’OGC Nice, je le voulais, mais ensuite rien ne s’est passé, a révélé Marcus Thuram, qui a été questionné sur un éventuel pari avec son frère sur qui remportera le plus de trophées cette année. Non, pas de pari avec lui. Je lui souhaite le meilleur. Pas vraiment le meilleur, hein… Disons-lui, oui, non, à l’équipe pour laquelle il joue (la Juventus). »