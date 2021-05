Le Japon dévoile un maillot spécial !

Contrairement à 2019, pas d'invitation à la Copa America cet été pour le Japon mais un nouveau maillot spécialement confectionné par adidas pour célébrer le centième anniversaire de la Fédération japonaise de football (JFA).

Fondée le 10 septembre 1921, la JFA va bientôt fêter ses cent ans et pour l'occasion, la marque aux trois bandes dévoile un maillot inédit inspiré des premières heures du football nippon. L'équipementier allemand est en partenariat avec l'équipe nationale nippone depuis 1999 et a toujours conçu des maillots plutôt modernes. Mais cette fois, un hommage est rendu à la première sélection nationale de football du pays en 1930 mais aussi à l'uniforme porté pour les Jeux Olympiques de Berlin en 1936.

Ce maillot se présente avec un fond bleu ciel et une touche de blanc sur le bas des manches et surtout sur le col polo qui donne un air très lifestyle à ce maillot old school. Comme sur les maillots d'antan, un grand drapeau japonais se trouve au niveau du cœur alors que le logo adidas est ton sur ton de l'autre côté. À l'intérieur du col, on retrouve un graphique en or illustrant les cent ans de la Fédération.

Cette nouvelle tunique est fournie dans une boîte en bois traditionnel où l'on trouve également une frise chronologique et des cartes postales racontant la longue histoire du football japonais qui a attendu les années 1990 pour se professionnaliser, devenant une force du continent asiatique. Ce maillot spécial sera porté par l'équipe première et l'équipe espoirs lors des prochaines échéances du mois de juin.