CAN 2023, Maroc : la mise au point de Regragui sur la célébration d’Ounahi

Ce mercredi, le Maroc a fait le job face à la Tanzanie (3-0) lors de son entrée en lice dans cette CAN 2023. Dans ce match, Azzedine Ounahi a été brillant et a inscrit le deuxième but des siens. Le milieu marseillais en a profité pour célébrer en imitant un bébé qui pleure. Du chambrage et une réponse à Mostafa Mohamed et l’Égypte selon les supporters sur les réseaux sociaux. L’attaquant de Nantes avait récemment taclé le joueur marocain. Et face à cette polémique naissante, le coach Walid Regragui a tenu à répondre.

La suite après cette publicité

Dans une vidéo publiée par la FRMF, le sélectionneur marocain a mis les choses au clair. «La célébration d’Azzedine n’a rien à voir avec les Égyptiens, c’est juste un délire entre les joueurs. Souvent nos propos sont mal interprétés. Une fois, en conférence de presse, j’ai parlé de quelque chose, on a dit que je lançais des piques à une autre équipe, il faut arrêter un peu les polémiques. Les Égyptiens, au contraire, comme a dit Ounahi, ce sont des exemples pour nous. Ils ont un beau football et des bons joueurs. Azzedine le sait. Les gens ne doivent pas amplifier les choses. Ounahi respecte tout le monde comme n’importe quel Marocain. Azzedine n’a rien à voir avec cette polémique, son interview avant le Mondial, c’était pour dire que l’Égypte était un exemple pour nous. On respecte cette équipe.» Voilà qui est clair.