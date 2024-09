La liste du Brésil avec Abner et Vanderson, mais sans Beraldo

«Le Brésil sera en finale de la Coupe du Monde 2026. Vous pouvez me filmer pendant que je dis ça, je n’ai aucun doute», prophétisait le mois dernier Dorival Júnior, sélectionneur de la Seleção. Au regard des dernières performances de son équipe, éliminée en 1/4 de finale de la Copa América contre l’Uruguay en juillet (0-0, 4-2 t.a.b), battue par le Paraguay en septembre (1-0), et actuellement 5e de la zone Amérique du Sud pour les qualifications au Mondial, on peut au moins lui reconnaître une forme de courage dans ses pronostics.

Face au Chili, le 11 octobre, puis contre le Pérou, cinq jours plus tard, la Seleção aura en tout cas l’occasion de se racheter une conduite auprès de ses supporters. Dans le cadre de ces deux rencontres, Dorival a dévoilé ce vendredi la liste des joueurs retenus. Sans grande surprise, le trio madrilène Vinicius, Endrick, Rodrygo, est bien présent, tout comme Eder Militao, de retour après avoir dû déclarer forfait pour une blessure le mois dernier.

Première pour Abner

Au rayon des surprises, on notera la première convocation du latéral gauche de l’Olympique Lyonnais, Abner, auteur d’un bon début de saison avec son nouveau club. Le Monégasque Vanderson, déjà appelé par le passé, est lui aussi convoqué pour ces deux rencontres, tout comme l’ex-Marseillais Gerson. En revanche, Lucas Beraldo, qui avait été du rassemblement au mois de septembre, mais sans jouer, est laissé de côté au profit de Bremer.

Pour le reste, les anciens Lyonnais Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes sont logiquement conviés, tout comme Raphinha et Savinho, excellents avec le Barça et Manchester City. Luiz Henrique de Botafogo (qui pourrait rejoindre l’OL en janvier) est reconduit, mais pas le jeune Estevao dit 'Messinho’, le prodige de 17 ans qui rejoindra Chelsea dans les prochains mois. Dernières "surprises" en attaque : la convocation d’Igor Jesus, attaquant de 23 ans de Botafogo, et le retour de Gabriel Martinelli.

La liste complète :

Gardiens : Alisson, Ederson, Bento

Défenseurs : Danilo, Vanderson, Abner, Gabriel, Marquinhos, Militao, Bremer, Arana

Milieux : Paqueta, André, Guimaraes, Gerson, Joao Gomes

Attaquants : Vinicius Junior, Endrick, Rodrygo, Igor Jesus, Luiz Henrique, Martinelli, Raphinha, Savinho