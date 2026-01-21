OM : la réaction à chaud de Leonardo Balerdi

L’Olympique de Marseille rêvait d’un exploit face à Liverpool au Vélodrome pour assurer sa qualification pour les barrages de la Ligue des Champions. Malheureusement pour les Phocéens, les Reds l’ont emporté sur le score de 3 buts à 0. À l’issue du match, Leonardo Balerdi ne cachait pas sa déception et son impuissance.

« C’est dur, à la maison, c’est dur. On voulait les trois points. C’est un gros adversaire. La première période, on n’était pas très bien. C’était un match dur. On a essayé (d’emballer le match), c’était un match intense. Parfois, ça ne se voit pas d’ici, mais sur le terrain, c’est dur, très costaud. Ils sont habitués à jouer comme ça. On a essayé avec les occasions, mais on n’a pas beaucoup cadré. C’est une soirée un peu triste, mais il faut continuer. On va gagner contre Bruges, on va se qualifier », a-t-il déclaré au micro de Canal+.