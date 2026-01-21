Menu Rechercher
Commenter 38
Ligue des Champions

OM : la réaction à chaud de Leonardo Balerdi

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Leonardo Balerdi à l'échauffement avec l'OM @Maxppp
Marseille 0-3 Liverpool

L’Olympique de Marseille rêvait d’un exploit face à Liverpool au Vélodrome pour assurer sa qualification pour les barrages de la Ligue des Champions. Malheureusement pour les Phocéens, les Reds l’ont emporté sur le score de 3 buts à 0. À l’issue du match, Leonardo Balerdi ne cachait pas sa déception et son impuissance.

La suite après cette publicité

« C’est dur, à la maison, c’est dur. On voulait les trois points. C’est un gros adversaire. La première période, on n’était pas très bien. C’était un match dur. On a essayé (d’emballer le match), c’était un match intense. Parfois, ça ne se voit pas d’ici, mais sur le terrain, c’est dur, très costaud. Ils sont habitués à jouer comme ça. On a essayé avec les occasions, mais on n’a pas beaucoup cadré. C’est une soirée un peu triste, mais il faut continuer. On va gagner contre Bruges, on va se qualifier », a-t-il déclaré au micro de Canal+.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (38)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Marseille
Leonardo Balerdi

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier