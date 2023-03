CdF : Toulouse étrille Rodez et file en demi-finale

Après l’élimination de Grenoble à Lyon mardi soir (2-1) et le déplacement attendu d’Annecy à Marseille ce mercredi (21h), la troisième formation de Ligue 2 encore en lice, le Rodez Aveyron Football, se déplaçait à 120 kilomètres au sud-ouest de la ville pour affronter le Toulouse FC au Stadium municipal, dans une sorte de derby occitan. Les Violets faisaient respecter la logique et s’imposaient tranquillement à domicile (6-1).

Il fallait un peu plus d’une demi-heure aux hommes de Philippe Montanier pour infliger une manita à son adversaire du soir : l’international marocain Zakaria Aboukhlal ouvrait le bal (5e), suivi des Néerlandais Branco van den Boomen (7e) et Thijs Dallinga (10e). Le Franco-Algérien Fares Chaibi confirmait l’ascendant toulousain (21e) avant que la recrue hivernale chilienne, Gabriel Suazo, ne marque avant la pause (38e). Après la pause, Dallinga s’offrait même un doublé sur un penalty obtenu par Chaïbi (50e). La réduction du score de Wilitty Younoussa ne changeait rien au sort de la rencontre (69e). Un large succès qui permet au Téfécé de se placer parmi les meilleures attaques d’Europe en 2023 (39 buts entre la L1 et la CdF).

