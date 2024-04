Affaire Cheikh Sarr : le verdict est tombé !

C’est une affaire qui a scandalisé l’Espagne. Victime de racisme lors du match entre son équipe du Rayo Majadahonda et Sestao River en D3 espagnole, Cheikh Sarr a directement rétorqué face aux supporters adverses en les confrontant dans les tribunes. Le gardien de 23 ans a été expulsé pour cet acte, provoquant la colère de son équipe, qui a déserté la pelouse et entraîné l’arrêt du match.

Cet événement a fait jaser de l’autre côté des Pyrénées en attendant de connaître la sanction du Sénégalais. Et le verdict est tombé, comme le relaie le quotidien Marca. Cheikh Sarr manquera les deux prochains matchs avec Rayo Majadahonda, et son équipe a perdu par forfait trois buts à zéro, en déduisant trois points au classement. De plus, le club espagnol a écopé d’une amende d’un montant de 3.006 euros pour cet incident. Une sanction qui devrait faire polémique…