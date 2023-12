Bundesliga : Leverkusen accroche Dortmund et enchaîne un 20e match sans défaite

Et de 20 pour Xabi Alonso et ses hommes. Confronté à Dortmund ce dimanche à l’occasion de la 13e journée de Bundesliga, le Bayer Leverkusen n’a pas gagné, mais a au moins étendu son impressionnante série d’invincibilité avec un match nul (1-1). Si une défaite semblait pourtant se dessiner pour le leader de Bundesliga, mené pendant plus de 75 minutes et le but de Ryerson (5e), c’était sans compter sur les valeurs jusqu’au boutistes de cette surprenante formation.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Leverkusen 35 13 27 11 2 0 38 11 5 Dortmund 25 13 6 7 4 2 26 20

Alors que Florian Wirtz avait cru égaliser juste avant la pause d’une lourde frappe, finalement annulée suite à une position de hors-jeu, c’était finalement le redoutable Victor Boniface qui douchait les ardeurs de Dortmund en fin de rencontre sur un service parfait de Patrik Schick (79e, 1-1). Pris à la gorge et tourmentés, les Marsupiaux pliaient mais ne rompaient pas jusqu’au coup de sifflet final. Au classement, ce match nul place Leverkusen sous la menace du Bayern Munich, distancé de 3 unités mais qui a vu son match être annulé en raison de chutes de neige ce week-end. Dortmund reste 5e.