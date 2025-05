Bayern Munich : bonne nouvelle pour Jamal Musiala

Touché à la cuisse gauche depuis début avril, Jamal Musiala (22 ans) manque beaucoup au Bayern Munich. Le milieu offensif allemand n’a pas pu aider son club dans la dernière ligne droite de la saison, mais cela ne l’a pas empêché d’empocher la Bundesliga. Si sa saison semble terminée en Bundesliga, elle ne l’est pas totalement.

En effet, il a repris la course à en croire Sky Germany. Une nouvelle rassurante qui lui permet d’espérer disputer la Ligue des Nations avec l’Allemagne le 4 et 8 juin prochain. Il sera évidemment attendu au sein du Bayern Munich le dimanche 15 juin avec ce match entre le Bayern Munich et Auckland en Coupe du monde des Clubs.