Vidéo : Lukas Podolski marque un but splendide de sa moitié de terrain

La suite après cette publicité

Lukas Podolski est toujours capable de réaliser des gestes incroyables. Depuis son départ en Pologne à l'été 2021 pour rejoindre le club du Górnik Zabrze, le Champion du monde 2014 était petit à petit sorti des radars. Mais ce lundi, son équipe affrontait le Pogon Szczecin pour le compte de la 16ème journée de l'Ekstraklasa (championnat polonais) et l'Allemand a inscrit un but splendide.

Alors que son équipe menait 3 à 1, le joueur de 37 ans a récupéré le ballon dans sa moitié de terrain après l'intervention de son coéquiper. Dans la foulée, l'Allemand, excentré sur la gauche près de la ligne de touche, s'est mis dans le sens du but et a tenté et surtout réussi un lob très longue distance sur le gardien adverse alors en dehors de sa surface au moment du tir. Une belle récompense pour l'ancien joueur de la Mannschaft. Un but à revoir en vidéo ci-dessous.