Droits TV Ligue 1 : DAZN veut renégocier son contrat à la baisse !

DAZN a tout tenté pour sauver les meubles. Critiqué dès le coup d’envoi de la saison pour avoir proposé des abonnements jugés hors de prix pour la diffusion de 8 matches de Ligue 1 sur 9, le diffuseur du championnat avait répliqué lors des fêtes de fin d’année. La plate-forme a lancé de nouveaux programmes et a surtout fait un effort en proposant de nombreuses promotions pour ses abonnements.

Depuis le vendredi 3 janvier, vous pouvez, par exemple, bénéficier d’une nouvelle offre qui vous permet de voir les matches jusqu’à la fin de la saison, avec le "Pass Mi-Saison" à 69 €. Plus tôt, Vincent Labrune, président de la LFP, avait clamé son soutien à DAZN. «On a réussi l’exploit de lancer en moins de deux semaines un produit sans bug ni écran noir. Après oui, ils ont peut-être fait une erreur en tapant un peu fort au départ sur les tarifs. Mais on apprend tous en marchant. On est à fond derrière eux.»

DAZN a une clause de sortie

Mais rien n’y fait. Ça ne prend pas. Selon RMC, DAZN a récemment communiqué à la LFP le nombre de ses abonnés. Le chiffre n’a pas encore fuité, mais le média assure que le diffuseur n’est absolument pas satisfait. En novembre dernier, RMC assurait que le nombre d’abonnés tournait autour des 400 000. Depuis, il semble qu’il n’a pas augmenté comme voulu. Et la barre de 1,5 million de fidèles semble très loin. Mais ce n’est pas tout. Au siège du diffuseur, beaucoup estiment que 90% des abonnés qui pouvaient être attirés dans leur filet l’ont déjà été. En clair, personne ne voit une explosion d’abonnements à venir.

Résultat : DAZN voudrait aujourd’hui renégocier son contrat. Pour rappel, la plate-forme paie environ 400 M€ par saison jusqu’en 2029. La LFP a refusé de commenter l’information, mais c’est une mauvaise nouvelle de plus pour les clubs de L1 qui tirent déjà la langue avec ce contrat qui a déjà subi une grosse baisse. Pour rappel, DAZN dispose d’une clause de sortie en décembre 2025 si la barre des 1,5 million d’abonnés n’est pas atteinte. Enfin, RMC rappelle à juste titre qui si le contrat de DAZN est renégocié, celui avec beIN Sports serait automatiquement cassé. La chaîne qatarie se préparerait déjà à renégocier elle aussi.