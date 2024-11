Nice - Strasbourg : Diego Moreira en a marre

En clôture de la 12e journée de Ligue 1, l’OGC Nice devait s’imposer contre le RC Strasbourg à domicile pour revenir dans le haut de tableau du classement et rester dans le peloton des concurrents européens. Les Aiglons souhaitaient profiter de la mauvaise forme des Alsaciens, qui restaient sur seulement une victoire en cinq matches. Malheureusement pour les troupes de Liam Rosenior, ce sont les joueurs de Franck Haise qui ont verrouillé la victoire (2-1). Après la rencontre, Diego Moreira a été interrogé au micro de DAZN :

«Tout le monde est énervé dans le vestiaire, mais bon c’est sur le terrain qu’il faut le montrer. Dans le vestiaire, une fois que le match est fini, ça ne sert à rien d’être nerveux. Je ne sais même pas quoi dire tellement il y a de la frustration. C’est un match à oublier. Il faut directement rebondir la semaine prochaine, on n’a pas le choix. On a fait de bonnes choses, il fallait faire encore mieux. On a des occasions manquées. On doit rectifier le tir, on n’a pas le choix. En fin de match, on avait les jambes lourdes. On travaille à l’entraînement pour faire ce pressing le plus longtemps possible. On doit être meilleur pour gérer les temps forts et les temps faibles»