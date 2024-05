Bayern Munich : Kim Min-jae a été terriblement frustré

Arrivé cet été au Bayern Munich en provenance du Napoli, Kim Min-jae (27 ans), a livré un exercice mitigé (36 apparitions, 1 but et 2 passes décisives). Après une bonne entame de saison, le défenseur central sud-coréen est parti avec sa sélection disputer la Coupe d’Asie des Nations. Revenu difficilement de la compétition, il a perdu sa place au profit de Matthijs de Ligt et Eric Dier. Sa fin de saison a d’ailleurs été marquée par sa performance ratée contre le Real Madrid en demi-finale aller de Ligue des Champions (2-2).

Dans un entretien pour Footballist, il a déclaré qu’il s’était senti limité par les demandes tactiques qui lui étaient imposées : «en tant que défenseur, j’ai toujours joué avec conviction. Mais ici, de telles qualités n’étaient pas toujours recherchées, ce qui a conduit à des conflits internes pour moi.» Il a appuyé ses propos en évoquant le match face aux Merengues : «il y a eu de nombreux moments pendant le match où j’ai hésité. Parce que je ne pouvais pas jouer avec pleine conviction. J’ai essayé très fort de montrer ce que voulait l’entraîneur.»