Ferencvaros - Nice : les compositions officielles

La 3e journée de la Ligue Europa se déroule ce jeudi avec de jolis duels. Ferencvaros accueille ainsi l’OGC Nice. A domicile, le club hongrois opte pour un 4-2-3-1 avec Dénes Dibusz comme dernier rempart derrière Čebrails Makreckis, Ibrahim Cissé, Stefan Gartenmann et Eldar Ćivić. Philippe Rommens est placé en sentinelle avec Mohammed Abu Fani à ses côtés. Seul en pointe, Barnabás Varga est soutenu par Adama Traoré, Kady Borges et Kristoffer Zachariassen.

Les Aiglons s’articulent de leur côté dans un 3-4-3 avec Marcin Bulka dans les cages. En défense, on retrouve Antoine Mendy, Moïse Bombito et Mohamed Abdelmonem. L’entrejeu voit les présences de Pablo Rosario et Hicham Boudaoui avec Tom Louchet et Jonathan Clauss dans des rôles de pistons. Seul en pointe, Gaëtan Laborde est placé juste devant Sofiane Diop et Evann Guessand.

Les compositions

Ferencvaros : Dibusz - Makreckis, Cissé, Gartenmann, Civic - Rommens, Abu Fani - Traoré, Kady, Zachariassen - Varga

OGC Nice : Bulka - Mendy, Bombito, Abdelmonem - Clauss, Rosario, Boudaoui, Louchet - Diop, Laborde, Guessand