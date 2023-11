Le Havre : Arouna Sangante vers la Premier League ?

Actuel plus jeune capitaine de la Ligue 1 et pilier de la défense havraise, Arouna Sangante (21 ans), qui s’est récemment longuement confié dans nos colonnes, est logiquement convoité par de nombreuses écuries. Ces dernières heures, différentes sources annonçaient, à ce titre, un intérêt de la Premier League où Manchester City, Manchester United ou encore Chelsea seraient notamment intéressés par la signature du numéro 93 normand.

La suite après cette publicité

Pour autant et selon nos dernières informations, aucune offre n’a, à ce jour, été reçue par les hautes sphères havraises. Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec les Ciel et Marine, l’intéressé est, aujourd’hui, pleinement concentré sur ses objectifs sportifs avec le club de la cité portuaire. «Je ne me suis pas encore projeté, pour l’instant je suis bien où je suis aujourd’hui. J’ai fait la montée avec mon club et aujourd’hui mon objectif est de me maintenir avec mon club et aussi d’aller le plus loin en Coupe de France parce qu’on sait très bien que si tu vas loin dans cette compétition, il y a plusieurs choses qui peuvent s’ouvrir», confiait, en ce sens, l’ancien de la Cavée Verte.