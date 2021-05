Le PSG réagit à la perte du titre

La suite après cette publicité

Pour la troisième fois depuis l'arrivée de QSI au Paris Saint-Germain, le club de la capitale n'est pas sacré champion de France. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Franciliens peuvent avoir de gros regrets. Dans une saison marquée par un calendrier surchargé et la gestion de la Covid-19, Paris a su rester dans le coup, malgré huit défaites en championnat, avant de terminer à un petit point du champion lillois.

interrogé à l'issue du match gagné à Brest (2-0), Nasser Al-Khelaïfi a tenté de sauver la face en déclarant qu'un championnat n'est jamais gagné d'avance, même pour l'ogre parisien «C'est vrai que si on veut gagner le championnat, jamais on doit avoir huit défaites. C'était vraiment serré. Chaque année on me dit "c'est facile la Ligue 1". Cette année ce n'était pas facile du tout. C'était très serré entre trois, quatre équipes. Chaque match c'était costaud, le championnat ce n'est pas facile du tout.»

Pochettino repense aux 8 défaites.

De son côté, Mauricio Pochettino a lui aussi rappelé que le PSG avait signé une saison marathon en France, mais aussi en Europe. Cependant, le technicien argentin a tout de même repensé à ces matches qui ont coûté cher à la fin. À savoir ces huit défaites, dont celles contre des candidats au maintien comme Lorient (2-3) et Nantes (1-2), et celles au Parc des Princes face à des candidats au titre tels que Lyon (0-1), Monaco (0-2) et Lille (0-1).

«Oui, dans ces moments-là, on se souvient de matches qu'on a perdus, ceux où on n'a pas pris les trois points, mais il faut aussi évoquer le contexte. On a disputé cette saison en étant qualifié sur tous les tableaux. C'est la première fois de l'histoire que le club arrive à se battre dans toutes les compétitions durant une période aussi difficile. Il nous a manqué cette force pour gagner les matches qui te font gagner le championnat. Déçu pour avoir échoué à un point. On a été très proches et ça nous a échappé pour un point. Triste, déçu, mais je regarde toujours le futur avec optimisme.» Rendez-vous le 5 juillet prochain, date de la reprise des Franciliens.