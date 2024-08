Éli Junior Kroupi va rester à Lorient

Plus forte valeur marchande de Ligue 2, Éli Junior Kroupi devrait rester à Lorient, sauf retournement de situation. D’après les informations de Ouest-France, l’attaquant de 18 ans était très sollicité et souhaitait s’en aller pour poursuivre sa progression.

La suite après cette publicité

Pour sa première saison en Ligue 1, il avait cumulé 5 buts et 3 passes décisives en 30 matchs. De quoi alerter quelques recruteurs européens comme ceux du LOSC, de Séville et de Stuttgart notamment. Les Merlus ont fixé des exigences trop hautes et Junior Kroupi a finalement pris la décision de rester dans son club formateur quelques mois de plus.