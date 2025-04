LdC : Pep Guardiola se réjouit de la défaite du Real Madrid

Hier soir, Arsenal a laminé le Real Madrid en 1/4 de finale aller de l’UEFA Champions League. Grâce à deux coups de génie de Declan Rice et à un but de Mikel Merino, les Gunners sont bien placés pour accéder au tour suivant de la compétition. Cette victoire des Londoniens et donc cette défaite des Merengues fait les affaires de Pep Guardiola et de Manchester City.

En effet, Relevo écrit à ce sujet : «Guardiola est heureux de la débâcle de Madrid. L’Angleterre a mathématiquement atteint la place supplémentaire. Pour la Liga, c’est un peu compliqué, même si elle a tout de même un gros avantage sur l’Italie (…) Avec la victoire d’Arsenal contre le Real Madrid, l’Angleterre s’est déjà assurée de ne pas pouvoir être dépassée par l’Espagne et l’Italie, les deux seuls candidats encore en lice. Les deux derniers sont assurés de jouer pour la dernière place entre eux.» Les Skyblues ont donc toutes leurs chances de jouer la compétition reine l’an prochain.