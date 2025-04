Ligue 2 : Dunkerque s’offre le choc face à Guingamp

Suite et fin de la 29e journée de Ligue 2 ce soir avec un choc pour la montée entre Dunkerque et Guingamp. Quatrièmes du classement, à égalité de points (48 unités chacun), mais à neuf longueurs du FC Metz (3e), Bretons et Nordistes s’affrontaient avec l’objectif de consolider leur place pour les playoffs d’accession à l’élite à défaut de jouer la montée directe.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Dunkerque 51 29 +7 16 3 10 44 37 5 Guingamp 48 29 +11 15 3 11 47 36

Tout s’est joué dans les vingt dernières minutes de la rencontre. Dunkerque a ouvert le score grâce à Yassine et Ba a inscrit le but du break. Réduit à dix à un quart d’heure du terme, l’EAG a raté un penalty, puis a encaissé un troisième but en toute fin de match. Un but contre son camp dunkerquois permet aux Bretons de sauver l’honneur (3-1). Au classement, les Nordistes chipent la quatrième place à Guingamp et reviennent à six points de Metz.