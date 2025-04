Ligue 2 : Clermont remercie Laurent Battles

Il n’aura pas fait long feu à Clermont. Arrivé en octobre dernier sur le banc auvergnat, Laurent Battles n’a pas pu échapper au licenciement suite aux mauvais résultats du CF63 ces dernières semaines. Ainsi, les pensionnaires du stade Gabriel-Montpied ont décidé de prendre une mesure draconienne ce lundi en se séparant de l’ancien entraîneur de l’ASSE après une nouvelle défaite face au Paris FC ce week-end (2-0). Le coach Battles sera remplacé par Sébastien Mazeyrat comme l’a indiqué Clermont dans son communiqué.

La suite après cette publicité

«Actuel 17ᵉ de Ligue 2 BKT et en position de relégable à cinq journées du terme de la saison, le Clermont Foot 63 annonce la fin de sa collaboration avec Laurent Batlles, entraîneur de l’équipe première depuis le 30 octobre 2024. Le club remercie Laurent Batlles pour son engagement et son professionnalisme depuis son arrivée. À partir d’aujourd’hui et jusqu’à la fin de la saison, la direction de l’équipe première est confiée à Sébastien Mazeyrat, avec pour objectif principal le maintien du club en Ligue 2 BKT.»