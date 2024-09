Ballon d’Or : les Madrilènes ont tranché entre Vinicius Jr et Kylian Mbappé !

Vinicius Jr n’a plus totalement la cote à Madrid. Depuis le début de saison, de nombreux journalistes et éditorialistes pro-Madrid plus ou moins importants ont critiqué le comportement du joueur. Ce fut encore le cas face à la Real Sociedad le week-end d’il y a deux semaines, quand le Brésilien a fait le geste du chut en direction du public basque. Une attitude qui n’a pas plu aux Merengues.

« Avec tout ce qui se passe autour de lui depuis l’an dernier, il devrait se calmer. Tous les Madrilènes étaient contents de son but, puis très déçus par sa célébration. Cela joue contre lui, énormément. Je parle avec des Madridistas, et tous ou presque tous, sont gênés par son comportement », avait ainsi lancé Pedrag Mijatovic, ancien joueur et dirigeant de la Casa Blanca. En interne, il se dit aussi qu’il a perdu de nombreux soutiens, parmi les dirigeants principalement, et que Carlo Ancelotti est un de ses derniers défenseurs au sein du club.

Les Madrilènes n’ont aucun doute

Une situation difficile à gérer pour le Brésilien, forcément, même s’il a aussi reçu quelques éloges après sa belle entrée en jeu face à l’Espanyol ce week-end (1 but, 1 passe décisive). Mais en vue de ce Ballon d’Or 2024, il conserve tout de même les faveurs des médias madrilènes, bien devant Jude Bellingham, autre candidat crédible, et Kylian Mbappé, un peu derrière ses deux nouveaux coéquipiers dans cette course. Marca lui consacre ainsi sa une ce mardi, et n’a aucun doute sur son statut de grand favori pour la cérémonie qui se déroulera dans un mois à Paris.

« Paris et la Seine attendent le Brésilien pour son couronnement », indique ainsi le média, qui a donc clairement fait son choix entre la star de la Canarinha et ses deux partenaires. Marca rajoute même que Nike va inaugurer sa nouvelle boutique sur la Gran Via de Madrid deux jours après la cérémonie, avec une décoration en hommage à Vinicius Jr. Des nouvelles qui feront plaisir au principal concerné dans ces moments pas évidents à gérer pour lui…