Le Real Madrid commence à en avoir sérieusement marre de Vinicius Jr

Il est de plus en plus critiqué en Espagne. S’il était jusqu’ici surtout pris pour cible par les supporters adverses qui dénonçaient son comportement provocateur, les journalistes pro-Madrid ont aussi commencé à prendre Vinicius Jr en grippe. Surtout après cette célébration face à la Real Sociedad, pendant laquelle il a fait le geste du chut au public rival. « Avec tout ce qui se passe autour de lui depuis l’an dernier, il devrait se calmer. Tous les Madrilènes étaient contents de son but, puis très déçus par sa célébration. Cela joue contre lui, énormément. Je parle avec des Madridistas, et tous ou presque tous, sont gênés par son comportement », a ainsi lancé Pedrag Mijatovic, ancien joueur et dirigeant du club et aujourd’hui consultant pour la Cadena SER.

Une sorte de campagne médiatique visant à critiquer Vinicius Junior qui peut en surprendre plus d’un, forcément, et qui correspond aussi à l’arrivée d’un Kylian Mbappé encensé de partout par les médias de la capitale espagnole. Mais surtout, il n’y a pas que les journalistes ou les fans qui s’en prennent au Brésilien. Au sein du club, on grince clairement des dents.

Selon la Cadena SER, Carlo Ancelotti est aujourd’hui un des rares défenseurs du joueur au sein du Real Madrid, et le joueur en est conscient. Le Brésilien a perdu beaucoup de soutien en interne à cause de son comportement. Certaines voix estiment que l’attaquant doit changer son comportement et qu’il soit plus concentré sur d’autres sujets que le football. Il aurait ainsi beaucoup de choses à se reprocher en ce moment.

Clairement, il ne fait plus l’unanimité et n’est plus défendu par tout le monde comme c’était encore le cas il y a quelques mois. Et il en serait le principal coupable, du moins aux yeux des Merengues. L’épisode saoudien, avec des rumeurs de départ et un Vinicius Junior qui n’a pas fermé la porte pour l’avenir, est aussi mal passé au sein du club madrilène. Affaire à suivre…