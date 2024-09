Real Madrid : Vinicius Junior se fait démonter !

Drôle de rencontre pour le Real Madrid samedi soir. Face à une équipe de la Real Sociedad dominante, et qui a touché trois fois les montants, les Madrilènes sont tout de même parvenus à repartir de Saint-Sébastien avec les trois points en poche. Et ce, grâce à deux buts sur penalty de Vinicius Junior et de Kylian Mbappé. Si le Français est désigné assez unanimement comme l’homme du match côté madrilène, le Brésilien est lui presque vilipendé. De par son niveau, mais surtout son comportement.

La suite après cette publicité

En plus d’une prestation assez médiocre compte tenu de ce qu’il est capable de faire, sa célébration sur son but fait effectivement polémique. Il a ainsi fait le geste du "chut", invitant le public d’Anoeta ainsi que ses détracteurs à se taire. Ce qui en a déchaîné plus d’un à Madrid. « Avec tout ce qui se passe autour de lui depuis l’an dernier, il devrait se calmer. Tous les Madrilènes étaient contents de son but, puis très déçus par sa célébration. Cela joue contre lui, énormément. Je parle avec des Madridistas, et tous ou presque tous, sont gênés par son comportement », a ainsi lancé Pedrag Mijatovic, ancien joueur et dirigeant du club et aujourd’hui consultant pour la Cadena SER.

À lire

La justice s’attaque à Manchester City, nouveau scandale d’arbitrage à Madrid

Il se fait détruire

« Faire taire les gens, ça n’a aucun sens. Maintenant il a un joueur comme Mbappé à côté qui ne fait rien qui puisse sembler agressif envers le public et qui ne se dispute avec personne, il doit se laisser influencer positivement par Mbappé », a lancé le journaliste Tomas Roncero, suivi par son collègue Julio Pulido : « il est incapable de célébrer un but normalement, il doit provoquer l’adversaire. Ces choses là contribuent à créer de la polémique autour de lui et font très mal à son image ».

La suite après cette publicité

« Ce ne sont plus des erreurs de jeunesse. Il y a beaucoup de gens dans son entourage qui lui pardonnent tout et ça ne lui fait aucun bien. Au sein du Real Madrid, de plus en plus de gens pensent qu’il devrait changer d’attitude », a lancé Antonio Romero, toujours sur la Cadena SER. Des réactions qui témoignent donc d’un certain agacement autour du Brésilien, qui ferait peut-être effectivement bien de revoir certaines choses…