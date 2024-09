Real Madrid : les réactions folles après la grosse soirée de Kylian Mbappé

Le Real Madrid s’en est très bien sorti hier. Une victoire 2-0 contre la Real Sociedad, avec deux buts sur penalty, le premier tiré par Vinicius Junior et le second par Kylian Mbappé. Une rencontre qui aurait tout à fait pu se conclure par une victoire des Basques, qui ont touché les montants jusqu’à trois reprises et ont bien dominé en première période. Mais ce match était aussi la prestation la plus aboutie de Kylian Mbappé depuis son arrivée en terres madrilènes.

Dans le jeu, il a semblé bien plus à l’aise que lors des quatre premières journées, permutant un peu plus efficacement avec Vinicius Junior, et créant globalement plus de danger devant. Par moments, on a ainsi revu un Mbappé plus percutant, plus entreprenant et plus à même de faire des différences. « Je le sens plus frais, plus actif. Il est très dangereux. Il s’améliore et son match m’a beaucoup plu », résumait Carlo Ancelotti après la rencontre. « Je me sens mieux à chaque rencontre. Je comprends ce dont ont besoin l’équipe, le coach et mes coéquipiers », a pour sa part expliqué le Bondynois.

Les médias de la capitale espagnole s’enflamment aussi, forcément. « Mbappé est enfin Mbappé. Face à la Real Sociedad, il a signé son meilleur match avec le Real Madrid », indique ainsi le quotidien AS. « Mbappé est enfin là, et ça va être impressionnant. Il a démontré que c’est un joueur extraordinaire, possiblement meilleur de ce que beaucoup de fans pouvaient penser. Contre la Real Sociedad, il a tout bien fait », explique pour sa part Marca. Dans ses notes du match, le journal attribue un 8/10 au Français ; la meilleure note de la rencontre.

« Mbappé a bien mieux démarré que le grand favori au Ballon d’Or qui se donnera en octobre », précise Relevo, mettant en avant Mbappé face à Vinicius Jr. « Ce Real Madrid doit mieux fonctionner. Il ne fonctionne que quand Mbappé prend le ballon, puisque des choses peuvent se passer », indique le célèbre journaliste Alfredo Relaño, mettant en avant les problèmes du Real Madrid. Le message est passé !