Naples : Victor Osimhen victime de cris racistes à Rome

Insupportable. Comme trop souvent dans les stades de football, mais particulièrement en Italie, un nouvel incident lié au racisme a eu lieu ce dimanche en Serie A. La Ligue italienne a en effet indiqué ce lundi que Victor Osimhen (22 ans) a été victime de cris racistes entendus au Stadio Olimpico, lors du choc entre l'AS Roma et le Napoli en championnat (0-0, 9ème journée). L'instance dirigeante transalpine a de ce fait annoncé l'ouverture d'une enquête, confiée au procureur de la Fédération, afin de faire la lumière plus précisément sur « la durée et l'ampleur » de ces cris.

Dans son communiqué, la Ligue précise tout de même qu'après que « des annonces ont été faites » (au stade), ces cris ne se sont pas répétés, tout en soulignant « la collaboration de la Roma pour identifier les responsables. » Victor Osimhen, grand artisan du début de saison quasi parfait des Napolitains avec ses 9 buts en 11 matchs toutes compétitions confondues, n'est pas le premier joueur à être ciblé par ce genre de comportements depuis le début de l'exercice 21-22. Les Français Mike Maignan et Tiémoué Bakayoko ou encore le Sénégalais Kalidou Koulibaly ont en effet déjà été victimes de cris racistes en Serie A cette année.