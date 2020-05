Le Real Madrid redoute un mercato sans transfert

Le Real Madrid est toujours la cible de rumeurs de transferts. Depuis de longs mois déjà, c'est le feuilleton Kylian Mbappé qui anime la presse espagnole. La Casa Blanca en rêve et l'inverse est aussi réciproque. Il reste le timing et puis le sentiment du PSG. Il y a bien aussi la possible arrivée d'Eduardo Camavinga. Le très jeune milieu de terrain rennais pourrait bien d'ores et déjà venir en Espagne et jouer les remplaçants de luxe dans l'effectif de Zinedine Zidane. Tout cela, c'était avant la crise sanitaire et économique.

Les temps ont changé depuis le mois de mars et l'arrêt des compétitions lié au Covid-19. Même si la Liga va reprendre et possiblement la Ligue des Champions en août prochain, le Real Madrid est comme tout le monde, il doit faire face à de grosses pertes de revenus. Ainsi, une manne de 150 M€ devait tomber dans les caisses du club d'ici la fin de la saison entre les diverses primes de compétitions, les droits TV, les contrats de sponsoring, le merchandising, la billetterie, etc. Il faudra finalement faire une croix dessus.

Le Real Madrid tient déjà ses renforts

Même les Merengues doivent faire des économies et c'est probablement pour cela que le mercato du géant espagnol risque de ne pas faire lever les foules. C'est le journal Marca qui en fait écho ce samedi. Avec la crise, le club est invité à la prudence, même si sa gestion et sa santé économique sont bonnes. Pour cet été, il va falloir oublier les deux Français cités plus haut mais aussi un joueur comme Erling Braut Haaland; et attendre au moins un an. Le temps que les effets de la crise passent.

Marca va même plus loin dans son papier, indiquant qu'un été sans transfert est une possibilité. Mais comment le Real Madrid ne pourrait-il pas se renforcer ? La solution existe déjà en réalité. Environ 40 joueurs sont sous contrat entre l'équipe première, les équipes de jeunes (Reinier, Miguel Gutierrez) et les prêtés (Martin Ødegaard, Achraf Hakimi). Zidane n'aura qu'à piocher pour peaufiner son effectif où certains sont toujours invités au départ comme James Rodriguez et Gareth Bale. L’entraîneur madrilène pourra en plus compter sur les retours de blessure de Marco Asensio et Eden Hazard. En réalité, le club a déjà de quoi se renforcer cet été sans dépenser un centime.