EdF : la réaction à chaud de Didier Deschamps

C’est un Didier Deschamps marqué par la défaite contre l’Espagne qui a livré ses premiers mots au micro de TF1. Il a reconnu la supériorité de l’Espagne.

« Oui c’est une très belle équipe, on le savait elle a prouvé ce soir. Même si on a ouvert le score. Elle nous a posé des difficultés, car supérieure dans la maîtrise, même si on a essayé jusqu’au bout. C’est l’équipe qui avait donné la meilleure impression et elle a montré toutes ses qualités », a-t-il déclaré. Avant de pointer du doigt les défauts du soir. « On était un peu en retard. On avait un peu moins de jus de fraîcheur. Ce qui a amené trop de déchet technique dans la construction du jeu. On n’a pas assez orienté souvent vers l’avant. »