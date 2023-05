Le FC Barcelone de Xavi plonge dans l’euphorie après une soirée historique !

La suite après cette publicité

Une soirée rêvée. En plus d’une victoire largement méritée dans le derby de Barcelone face à l’Espanyol (4-2), le FC Barcelone s’est adjugé la 27e Liga de son histoire. Plus qu’un titre, c’est l’aboutissement d’un redressement du club depuis l’arrivée du tandem Laporta-Xavi qui s’est produit ce soir. Un projet qui va dans la bonne direction comme l’a affirmé le technicien catalan à l’issue de la rencontre : «Il nous reste un sentiment magnifique, ce sont plus de 10 mois de travail, de sacrifice. Ça a été un travail extraordinaire. Pour les supporters, pour le club, c’est important pour la stabilité du projet, il faut continuer là-dessus.»

L’ancien milieu de terrain, ancien idole du club culé, a lui aussi renforcé sa légende en Catalogne. Il s’est également rappelé de ses débuts difficiles mais s’est dit heureux d’avoir vu sa méthode convaincre son groupe : «Nous sommes en Espagne, la critique est normale, cela m’est arrivé en tant que joueur, je suis très têtu et à la fin, la récompense vient quand il y a du bon travail. Nous avons réussi à convaincre les joueurs.»

Laporta rêve d’une dynastie du Barça dans les prochaines années

De son côté, Joan Laporta, président du club culé depuis 2021, s’est félicité de la saison barcelonaise. Pour lui, ce dimanche est l’une des grandes dates du club catalan comme l’un des titres les plus aboutis de leur histoire : «C’est une soirée historique, c’est une Liga historique. Gagner à quatre journées de la fin… Je tiens à féliciter tous les culers du monde. Nous sommes champions. Nous avons contrôlé la rencontre dès le premier instant, nous méritons la victoire et cette Liga. C’est un dimanche de joie.» Tout juste sacré, le président catalan voit désormais les choses en grand. En effet, il se projette sur le futur et se met à rêver d’une future dynastie. Tout en se posant comme le héros du peuple : « Nous avons sauvé le club financièrement et nous avons restauré la joie de Barcelone. Nous voulons que ce soit le premier titre important d’une époque splendide. »

Malheureusement, la soirée a été gâchée par un envahissement de terrain des supporters de l’Espanyol. Alors que les joueurs du Barça célébraient leur sacre avec une ronde dans le rond central, ils ont été chassés par ce groupe d’individus. Escortés par la police, les coéquipiers de Robert Lewandowski ont finalement pu regagner les vestiaires sans qu’aucun blessé ne soit recensé. Interrogé à ce sujet à l’issue de la rencontre, Xavi n’a pas tenu à accabler les supporters adverses : «Je pense que c’est suffisant, c’est normal de faire la fête, c’est l’euphorie. Je pense que cela a suffi, nous ne sommes pas à la maison et nous devons aller dans la tribune. Ce sont des réactions difficiles à contrôler et je leur ai dit qu’il était temps de rentrer au vestiaire.»