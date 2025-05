Mercato Real Madrid : Xabi Alonso a déjà formulé deux demandes à Florentino Pérez

«Je pense que c’est important de vous le dire. Cette semaine, le club et moi avons décidé que ce sont mes derniers matches en tant que coach du Bayer Leverkusen. C’est le bon moment de vous l’annoncer. J’ai toujours eu des bonnes relations avec le club et on a toujours eu une communication claire. C’est un moment avec des émotions fortes. Je sentais que c’était le moment de le faire». Présent en conférence de presse, ce vendredi, Xabi Alonso a officiellement annoncé son départ du Bayer Leverkusen en fin de saison. Si l’ancien milieu de terrain de la Roja n’a, en revanche, pas dévoilé sa prochaine destination, nul doute que ce dernier viendra remplacer Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid.

Dans cette optique, le quotidien AS révèle, ce samedi, que le technicien de 43 ans prépare d’ores et déjà son arrivée dans la capitale espagnole. Ainsi, le média affirme que l’héritier de Carletto a déjà fait part de ses désirs à Florentino Pérez pour la prochaine fenêtre estivale. En effet, Xabi Alonso souhaiterait renforcer deux postes en particulier. Le premier n’est autre que la défense. Entre le vieillissement de l’arrière-garde madrilène, le départ récent de Nacho et l’impossibilité des Merengues à convaincre Leny Yoro de rejoindre le club, le futur architecte de la Casa Blanca aimerait retrouver l’un de ses protégés actuels du côté de Madrid.

Xabi Alonso travaille déjà sur le futur visage du Real !

Son nom ? Jonathan Tah. En fin de contrat en juin prochain, le défenseur d’1m95 pourrait ainsi débarquer au Real Madrid dans les prochaines semaines. Régulièrement annoncé au FC Barcelone, l’international allemand (35 sélections) arriverait donc gratuitement… comme Trent Alexander-Arnold. Joueur le plus utilisé par Xabi Alonso la saison dernière, le natif d’Hambourg verrait forcément d’un bon oeil l’idée de prolonger sa collaboration avec l’ancien milieu de terrain du Real Madrid. Une réelle opportunité de marché qui n’empêche cependant pas les Merengues de garder Dean Huijsen comme cible prioritaire à ce poste. Mais ce n’est pas tout.

Si le défenseur de 29 ans figure aujourd’hui dans les plans de Xabi Alonso, le futur entraîneur de la Maison Blanche a également ciblé une autre recrue : Martín Zubimendi. Actuellement sous les couleurs de la Real Sociedad et lié au club basque jusqu’en juin 2027, le milieu défensif de 26 ans viendrait ainsi (enfin) compenser le départ de Toni Kroos. Un dossier qui demeure malgré tout complexe puisqu’Arsenal aurait d’ores et déjà trouvé un terrain d’entente avec le principal concerné et serait parallèlement prêt à débourser les 60 millions d’euros (montant de sa clause libératoire). Pour autant, le quotidien espagnol assure, ce samedi, que le Real Madrid n’a pas dit son dernier mot et que Xabi Alonso, qui a entrainé l’international espagnol (15 sélections, 1 but) par le passé, compte bien jouer toutes ses cartes pour doubler les Gunners sur le fil. Affaire(s) à suivre…