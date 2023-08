AS Roma : Santos bloque encore le départ de Marcos Leonardo

Alors que la Lazio a été longtemps dans la course en négociations avancées avec Santos, c’est bien l’AS Roma qui est aujourd’hui seul sur le dossier Marcos Leonardo mais la transaction n’est pas encore totalement actée. En effet, selon nos informations, les Giallorossi ont trouvé un accord avec le joueur et son entourage pour un contrat jusqu’en 2027. La jeune pépite brésilienne fait pression sur Santos et ne s’est pas présenté à l’entraînement en début de semaine.

D’après nos indiscrétions, la direction romaine a envoyé une offre de 18 millions d’euros assortis de bonus. Si cette proposition est bien la plus riche reçue par les Peixe ces derniers mois, le club de l’Etat de São Paulo continue de réfléchir, à l’heure où l’équipe vit de tristes heures entre le risque de relégation et les très graves problèmes financiers. Il ne reste que le feu vert du club brésilien pour boucler la venue de Marcos Leonardo chez la Louve romaine. En parallèle, Tiago Pinto travaille aussi sur la venue de Duván Zapata, alors que Luis Muriel reste une alternative secondaire.