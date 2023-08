Lazio : l’AS Roma proche de devancer le rival romain pour Marcos Leonardo

C’était pour l’une des priorités fixées par la Lazio Rome avec l’attaquant argentin Valentín Castellanos. Comme nous vous le révélions en exclusivité en juin, la pépite brésilienne de Santos, Marcos Leonardo (20 ans) est sur les tablettes des Biancocelesti depuis plusieurs semaines. Après avoir cessé les négociations un temps, la Lazio avait d’ailleurs relancé les négociations avec une nouvelle réunion organisée la semaine dernière entre le club romain et l’agent du joueur. Pour rappel, les deux premières offres bonus inclus (10 millions puis 15 millions) soumises par la Lazio ont été refusées par Santos en juin dernier. Une nouvelle proposition des Biancocelesti devait tomber ces derniers jours pour contenter les Peixe qui valorisent leur joueur autour des 20 millions. A noter que le club brésilien est toujours sous pression en raison d’importants problèmes financiers dans les comptes de l’équipe, à l’heure où le mercato des arrivées ferme ses portes ce soir à minuit au Brésil.

Néanmoins, la situation bordélique que vit en interne la Lazio avec un clash intense entre l’entraîneur Maurizio Sarri et son président Claudio Lotito rend tous les dossiers estivaux compliqués ces derniers jours. Les deux hommes enchaînent des réunions de crise pour régler leurs désaccords importants sur la gestion du mercato estival. Une semi-crise dont veut profiter le rival de l’AS Roma. En effet, la direction des Giallorossi a accéléré en ce début de semaine pour boucler l’arrivée de Marcos Leonardo, qui a également reçu des intérêts de Nottingham Forest, d’Aston Villa et de Fulham. Le jeune brésilien de 20 ans (149 matchs, 47 buts) est même devenu le priorité absolu du directeur sportif Tiago Pinto après les échecs dans les dossiers Alvaro Morata et Gianluca Scamacca. La Louve romaine est déterminée à proposer un prêt avec une obligation d’achat fixée aux alentours des 15 millions. Les négociations se poursuivent cette semaine.

