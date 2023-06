Lazio Rome : Maurizio Sarri prépare déjà l’après-Ciro Immobile

Après plusieurs petites blessures et soucis physiques, Ciro Immobile (33 ans) a bien eu du mal à retrouver son efficacité offensive cette saison avec seulement 12 buts inscrits en Serie A, loin de ses standards habituels où il dépassait la barre des 30 voire 40 réalisations toutes compétitions confondues. En ce sens, la Lazio Rome commence à penser à l’après et a dressé une première liste d’attaquants susceptibles de remplacer numériquement l’international italien dans un avenir proche. Selon nos informations, le président Claudio Lotito et sa direction sportive ont demandé à l’entraîneur Maurizio Sarri les profils qui colleraient aux exigences du tacticien italien. En tête de liste, la jeune pépite brésilienne Marcos Leonardo (20 ans) est la cible favorite des Biancocelesti : son club Santos, en proie à de grandes difficultés financières, a besoin de vendre pour renflouer les caisses et éclaircir un peu plus la situation en interne. La Lazio a soumis une première offre de 10 millions, refusée par les dirigeants brésiliens qui valorisent son joueur à 20 millions.

D’après nos indiscrétions, une seconde offre de 15 millions va être envoyée à Santos cette semaine. La direction romaine compte bien jouer sur l’inquiétante situation économique des Peixe pour forcer un transfert immédiat. En plus de verrouiller la venue de Marcos Leonardo, la Lazio travaille pour signer un autre attaquant afin de rajeunir un secteur offensif vieillissant (Pedro, Felipe Anderson). Plusieurs pistes sont d’ores et déjà mentionnées : d’abord Valentín Castellanos, auteur d’une belle saison à Girona, puis Domenico Berardi, concerné par de nombreuses rumeurs de départ de Sassuolo. Le projet central du club romain est de pouvoir s’assurer une doublette Marcos Leonardo - Castellanos. Mais les Biancocelesti n’oublient pas ses jeunes puisque la direction s’active aussi pour trouver des prêts intéressants en Serie A ou en Serie B, dans le but de poursuivre le développement de Raúl Moro (20 ans), Luka Romero (18 ans) et Valerio Crespi (18 ans), afin qu’ils soient aptes à rentrer dans la rotation en 2026, à la fin du contrat de Ciro Immobile.

