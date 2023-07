Lazio : nouvelle rencontre prévue avec l’agent de Marcos Leonardo

Comme nous vous le révélions le mois dernier en exclusivité, la Lazio Rome de Maurizio Sarri continue de préparer l’avenir sur ses lignes offensives, à l’heure où de nombreuses rumeurs de départ gravitent autour de l’attaquant capitaine italien Ciro Immobile. Selon nos informations, l’objectif principal de ce mercato d’été était de verrouiller les arrivées de Valentín Castellanos et Marcos Leonardo. La signature de l’attaquant argentin a d’ores et déjà été officialisée mais la direction romaine continue de négocier avec le club de Santos pour boucler l’arrivée de Marcos Leonardo après avoir cessé un temps les discussions. D’après nos indiscrétions, une nouvelle réunion est prévue cette semaine entre l’agent du joueur brésilien et le président Claudio Lotito avec sa direction sportive.

Pour rappel, les deux premières offres bonus inclus (10 millions puis 15 millions) soumises par la Lazio ont été refusées par Santos en juin dernier. Une nouvelle proposition des Biancocelesti devrait tomber dans les prochains jours pour contenter les Peixe qui valorisent leur joueur autour des 20 millions. La Lazio fait toujours de la jeune pépite brésilienne une priorité estivale pour renforcer et rajeunir l’effectif romain. A noter qu’il ne reste plus qu’une place communautaire disponible suite à l’arrivée de Valentín Castellanos. En parallèle, la direction du club italien continue de surveiller la situation de Ciro Immobile, alors que l’entourage du joueur a reçu des sirènes saoudiennes des clubs d’Al Shabab et d’Al-Wehda.

