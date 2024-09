Le conseil de Gúti au Real Madrid pour Rodrygo

Souvent oublié lors des discussions autour de l’arsenal offensif du Real Madrid, Rodrygo ne reste pas moins important, bien au contraire. Interrogé par AS sur la situation du Brésilien, Gúti pense que le club merengue regrettera fortement le départ de l’ancien joueur de Santos, si celui-ci est amené à partir dans les prochains mois.

« Pour (Carlo) Ancelotti, il est très important. Et il l’a montré : lors de ces premiers matches et de la Supercoupe d’Europe, il a joué presque tous les matches en tant que titulaire. En fin de compte, on mesure un joueur à ses performances sur le terrain. Ce qu’il va faire sur le terrain déterminera les minutes qu’il obtiendra. C’est un joueur très apprécié au Real Madrid. C’est un footballeur qui a beaucoup donné au club, qui peut encore donner et qui donnera. C’est quelqu’un qui a un potentiel énorme. Si j’étais directeur sportif de Madrid, je ne vendrais jamais Rodrygo », a lâché l’ancien milieu du Real.