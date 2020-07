Russie : Rémy Cabella marque et gagne avec Krasnodar après sa rupture des ligaments croisés

eine lutte pour se qualifier en Ligue des Champions, le FK Krasnodar (4e, 45 points) devait profiter des faux pas de ses rivaux du Lokomotiv Moscou (2e, 51 points) et du CSKA Moscou (3e, 47 points). Opposés à Ural, les Bykis ont déroulé. Rapidement, le Suédois a ouvert le score bien servi par le jeune espoir russe Daniil Utkin (14e). Au retour des vestiaires, Manuel Fernandes a doublé la mise (57e).

Entré à la 75e minute en lieu et place de Daniil Utkin, Rémy Cabella a frappé le penalty obtenu par Wanderson. D'une panenka, le Français a trompé la vigilance de Vladislav Poletaev (82e). Victime d'une rupture des ligaments croisés en barrage de Ligue des Champions face à l'Olympiakos en août dernier, Rémy Cabella retrouve le chemin des filets. Krasnodar est désormais troisième et provisoirement en barrages de la Ligue des Champions. Il avait retrouvé les terrains depuis trois matches jouant contre Rostov (1-1), le Zenit (défaite 4-2) et le Rubin Kazan (défaite 2-1). Le Lokomotiv et la qualification directe pour la phase de poules ne sont plus qu'à trois points, mais Krasnodar a encore un match en retard à disputer contre le Dinamo Moscou.