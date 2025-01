Ligue Europa : le classement des buteurs après la phase de groupe

La Ligue Europa vient de voir sa phase de poules prendre fin ce jeudi soir avec la 8e journée. Ainsi, avant les barrages et la suite de la compétition, nous connaissons désormais les meilleurs buteurs de ce début de compétition. Et la lutte est serrée en haut de tableau. Alors que le Belge Malick Fofana (4 buts) est en embuscade et n’a pas joué ce soir contre le Ludogorets Razgrad, les meilleurs attaquants de la compétition ont fait parler la poudre.

Le buteur marocain de l’Olympiakos Ayoub El Kaabi a mis un doublé contre Qarabag (3-0) et prend la tête du classement avec 7 buts comme le Hongrois Barnabas Varga (Ferencvaros) et Janis Ikaunieks (RFS).