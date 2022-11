CdM 2022, Maroc : la statistique impressionnante d'une défense de fer

Retentissant. Tel est l'adjectif qui pourrait être utilisé pour qualifier l'exploit réalisé par les Lions de l'Atlas face au demi-finaliste du Mondial 2018. Tombeur de la Belgique (0-2), le Maroc a décroché son quatrième point en deux rencontres, trompant, par deux fois, Thibaut Courtois et conservant sa cage inviolée pour la seconde fois consécutive dans la compétition. Une performance remarquable à la vue des adversaires rencontrés (0-0 contre la Croatie au premier match).

La suite après cette publicité

Maîtres de leur destin, les Marocains peuvent compter sur leur défense de fer pour continuer à rêver. Au-delà de cette Coupe du Monde, c'est d'ailleurs la sixième fois d'affilée que leurs adversaires se cassent les dents sur cette dernière. La sélection maghrébine n'a effectivement encaissé aucun but lors de ses sept dernières rencontres, dont six sous les ordres de Walid Regragui. Une force collective dont devra continuer à user la 22e nation au classement FIFA pour se donner les moyens d'aller le plus loin possible durant cette Coupe du Monde.