Espagne : la punchline pleine de seum de Rodri sur l’Écosse

La suite après cette publicité

Capitaine de la Roja mardi soir face à l’Écosse, dans le cadre de la deuxième journée du groupe A des qualifications pour l’Euro 2024, Rodri a pleinement participé au naufrage de son équipe à Hampden Park (2-0). Le joueur de Manchester City, spectateur du doublé de Scott McTominay, n’a pas digéré la façon de jouer de la Tartan Army. Après la rencontre, il n’a pas manqué de le faire savoir.

«C’est leur façon de jouer, il faut la respecter mais franchement, c’est un peu dégueulasse. Ils passent leur temps à gagner du temps, à provoquer et à se rouler par terre. Pour moi, ce n’est pas du football, a tranché le joueur de 26 ans sur Viaplay. Pour la vitesse du jeu, il faut avancer et c’est à l’arbitre de faire quelque chose mais il n’a rien fait. Nous devons utiliser nos armes et nous apprendrons pour la prochaine fois.»

À lire

Espagne : les explications lunaires de Luis de la Fuente après la défaite en Écosse