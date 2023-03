Qualifs Euro 2024 : l’Ecosse de Scott McTominay s’offre l’Espagne, la Croatie renverse la Turquie

Dernière grande soirée des Eliminatoires de l’Euro 2024 avant la fin de cette trêve internationale. L’Espagne se déplaçait en Ecosse, tandis que la Croatie allait en Turquie. La Roja du nouvel sélectionneur Luis de la Fuente a lourdement chuté sur la pelouse de l’Hampden Park de Glasgow. Le milieu de Manchester United, Scott McTominay s’est d’ailleurs offert un sacré doublé (7e, 51e) pour remporter ce duel (2-0) et ainsi s’adjuger la première place du groupe A. Du côté de la Timsah Arena de Bursa, la Croatie a renversé la Turquie (0-2) grâce à un doublé inscrit par Mateo Kovačić en première période (20e, 45e+4). Quant à la Suisse, la Nati n’a absolument pas tremblé contre Israël, en concédant que deux tirs sur la pelouse du Stade de Genève, avec des réalisations de Ruben Vargas (39e), Zeki Amdouni (47e) et Silvan Widmer (52e).

Classement général Éliminatoires Euro # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 1 Écosse 6 2 2 0 0 5 0 5 2 Espagne 3 2 1 0 1 3 2 1 3 Géorgie 1 1 0 1 0 1 1 0 4 Norvège 1 2 0 1 1 1 4 -3 5 Chypre 0 1 0 0 1 0 3 -3 Voir le classement complet

Dans les autres rencontres de la soirée, le Pays de Galles n’est pas tombé dans le piège de la Lettonie, en empochant une précieuse victoire sur la plus petite des marges à domicile (1-0) dans le sillage de Kieffer Moore (41e). A Bucarest, la Roumanie a facilement disposé de la Biélorussie (2-0) avec des buts de Nicolae Stanciu (17e) et Andrei Burcă (19e). La réduction du score de Vladislav Morozov (86e) n’a rien changé. Dernier duel entre deux petites nations qui s’est soldé par un match nul entre le Kosovo et Andorre (1-1). L’heure est arrivée pour tous ces internationaux de rentrer dans leur club respectif et de retrouver, dès ce weekend, le chemin des championnats.

Les résultats complets du soir :

Ecosse 2-0 Espagne : McTominay (7e, 51e)

Turquie 0-2 Croatie : Kovačić (20e, 45e+4)

Pays de Galles 1-0 Lettonie : Moore (41e)

Kosovo 1-1 Andorre : Zhegrova (59e) / Rosas (61e)

Roumanie 2-1 Biélorussie : Stanciu (17e), Burcă (19e) / Morozov (86e)

Suisse 3-0 Israël : Vargas (39e), Amdouni (47e), Widmer (52e)