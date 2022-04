Javier Pastore donne son pronostic pour le Classico

Le milieu argentin, Javier Pastore, recruté par le PSG à Palerme en 2011 contre 42M€, était resté au club jusqu'en 2018, après avoir disputé 214 matchs sous le maillot parisien, et offert quelques magnifiques souvenirs aux supporters du club de la capitale avant de rejoindre l'AS Rome et la ville éternelle. Pendant ses sept saisons au PSG, il a eu l'occasion de croiser la route de l'OM à onze reprises, pour une seule défaite lors de son premier Classico. Aujourd'hui, l'Argentin évolue à Elche en Liga et n'est plus qu'un supporter de son ancienne équipe. Pour Le Parisien, il donnait ses attentes pour le match de dimanche, espérant un grand match de la MNM.

«J’espère que Paris va gagner ! Ça va être un bon match, les deux équipes sont en bonnes conditions. Je regarde pas mal de matchs de l’OM cette année car il y a Pau Lopez et Cengiz Ünder, avec qui j’ai joué à l’AS Roma et qui sont des amis. Ils ont une belle équipe. Mais j’espère que Paris va faire le boulot et que les trois de devant vont marquer un but chacun. Ils ont bien joué contre Lorient et Clermont et c’est bien d’avoir un match face à Marseille pour montrer que Mbappé, Neymar et Messi savent évoluer ensemble.»

