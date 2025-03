Vitor Roque prépare déjà son retour en Europe

C’est un sacré fiasco. Vitor Roque, arrivé à Barcelone il y a un an et prêté au Betis ces derniers mois, a déjà fait ses valises après avoir joué une dizaine de rencontres et marqué deux petits buts sous les couleurs catalanes. Les Barcelonais l’ont vendu pour 25 millions d’euros, plus 5 millions bonus, à Palmeiras. Pourtant, comme l’a confié son agent André Cury, il pense déjà à un retour en Europe…

« Le temps donnera raison à Deco, Vitor Roque est un grand joueur. S’il prend le bon chemin au Brésil une ou deux saisons, à 21 ou 22 ans il reviendra en Europe. Il pourrait même revenir au Barça, ou dans n’importe quel autre club européen », a-t-il déclaré à RAC1. Plutôt optimiste…