Alexandre Lafitte, le plus jeune entraîneur du monde, est à la recherche d’un nouveau projet

Il y a un peu plus d’un an, nous vous contions l’histoire d’Alexandre Lafitte. Considéré comme le plus jeune entraîneur de l’histoire, l’ancien éducateur du PSG avait pris les rênes du Stade d’Abidjan en Côte d’Ivoire à seulement 26 ans. Finalement, après plusieurs années de dur labeur en Afrique, Lafitte a réalisé un exploit magistral ce week-end. En effet, le club mythique ivoirien a remporté le sixième championnat de son histoire.

Un exploit magistral pour le Landais et le club de la capitale, qui n’avait plus gagné de championnat depuis 56 ans ! Un titre qui vient achever de la meilleure des manières l’aventure d’Alexandre Lafitte à Abidjan. Alors que son contrat s’achève en juin prochain, l’entraîneur de 28 ans aspire à relever un nouveau défi. La perspective de le revoir en Europe n’est donc pas à exclure et nul doute que son exploit à Abidjan avec peu de moyens devrait attiser encore plus de convoitises.