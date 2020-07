PSG - Waasland-Beveren : les compositions officielles !

Cinq jours après avoir étrillé Le Havre en Normandie (0-9), avec des doublés d'Icardi, Neymar et Sarabia et des buts de Mbappé, Gueye et Kalimuendo, le Paris Saint-Germain dispute le deuxième de ses trois matches de préparation avant de se lancer à l'assaut des trois coupes : la Coupe de France (finale le vendredi 24 juillet face à l'ASSE), la Coupe de la Ligue (finale le vendredi 31 juillet face à l'OL) et la Ligue des champions (quart de finale le mardi 12 août face à l'Atalanta).

Pour ce deuxième rendez-vous, le premier au Parc des Princes, disputé en quatre périodes de 30 minutes, Thomas Tuchel a promis d'offrir 60 minutes à chaque joueur. Au coup d'envoi (19h), il choisit d'aligner un onze de départ dans lequel 3 joueurs font leur apparition ! Navas est dans le but, Kehrer et Bakker sur les côtés de la défense, alors que la charnière est toujours composée de Marquinhos et Thiago Silva, qui récupère le brassard. Double-pivot tout nouveau avec Gueye et Verratti, alors que le quatuor offensif de feu Di Maria, Icardi, Mbappé et Neymar reste inchangé !

Les compositions d'équipes :

Le XI du PSG : Navas – Kehrer, Thiago Silva, Marquinhos, Bakker – Gueye, Verratti – Neymar, Mbappé, Icardi, Di Maria

Le onze de départ pour débuter ces 4x30 minutes 📋#PSGWBE pic.twitter.com/hoLBXnzp7U — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 17, 2020

Le XI de Waasland-Beveren : Pirard - Foulon, Schryvers, Schoonbaert, Vukotic, Caufriez - Bizimana, Albanese, Kobayashi, Efford - Sula