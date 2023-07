Quel avenir pour Benjamin Mendy ?

La suite après cette publicité

La décision de la justice anglaise est tombée hier. Elle a déclaré Benjamin Mendy non coupable de son deuxième procès pour viol et tentative de viol. Son récit a convaincu le jury plutôt que celui des plaignantes. C’est la seconde fois en six mois que le Français est jugé et déclaré non coupable. D’après les différentes sources judiciaires, il y a très peu de chance qu’il y ait appel. Il faudrait pour cela de nouveaux éléments suffisamment compromettants pour que l’État décide d’ouvrir un nouveau chapitre judiciaire.

À sa sortie du tribunal, Mendy est resté stoïque, laissant ses avocates prendre la parole après ces deux ans de procédure. «Benjamin Mendy souhaite remercier les membres du jury de s’être concentrés sur les preuves dans ce procès, plutôt que sur les rumeurs et les insinuations qui ont suivi cette affaire depuis le début. » Le joueur s’est lui contenté d’un sobre «Al Hamdoulilah (Dieu merci)». Mais est-il encore réellement un joueur de football, lui qui n’a plus apparu sur un terrain depuis le 15 août 2021 ?

Une réputation difficile à assumer

On peut légitimement se poser la question. Son avocate répondait plutôt par la négative en janvier dernier. «Même s’il est déclaré non coupable, sa vie est terminée, dans le football et au Royaume-Uni. Il ne pourra pas se libérer de ces accusations. Regardez Ched Evans (un joueur gallois jugé coupable de viol en 2012 puis définitivement relaxé en 2016, ndlr).» Ce dernier, joueur de Sheffield United au moment des faits, a repris le cours de sa carrière en troisième puis deuxième division.

Qu’en est-il pour le désormais ancien Cityzen (son contrat s’est terminé le 30 juin dernier) ? Sans entraînement depuis longtemps, probablement plus isolé qu’avant même s’il a reçu des messages de soutien, Mendy aura également une réputation à assumer. Il y a non seulement ses aspirations pour la suite mais il faudra aussi dans ce contexte qu’un club assume de lui faire confiance, pas simple. A bientôt 29 ans, difficile d’imaginer le latéral gauche reprendre le cours de sa vie d’avant.