Le taulier Chancel Mbemba a bluffé l’OM

Grand amateur de ballon rond, Emmanuel Macron est surtout un fervent supporter de l’Olympique de Marseille. D’ailleurs, le Président de la République a profité de la visite à l’Elysée de Felix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, pour adresser un message à Chancel Mbemba. « Dans le domaine sportif, nombre de grands sportifs congolais jouent en France, à commencer par le capitaine des Léopards, Chancel Mbemba, à qui je souhaite le meilleur pour le match de jeudi avec l’OM.» Un match auquel il n’était pas certain de participer.

Touché au genou, le défenseur congolais était incertain. Mais finalement, il a rassuré le staff olympien hier matin et il a pu tenir sa place face à la Dea, lui qui a été titularisé au sein de la défense à cinq mise en place par Jean-Louis Gasset. Malgré sa volonté et son engagement, il n’était pas bien aligné, comme le reste de son équipe, sur l’ouverture du score de Gianluca Scamacca (0-1, 11e). Ensuite, il s’est rattrapé en égalisant d’une frappe absolument géniale de 25 mètres, qui a touché le poteau avant de finir sa course au fond des buts italiens (1-1, 20e).

L’OM félicite Mbemba

Il s’agit d’ailleurs de son sixième but sur la scène européenne avec l’OM. Un record chez les défenseurs olympiens. En ce qui concerne le reste de son match, le roc de 29 ans a tenu son rang et multiplié les interventions tranchantes aux côtés d’un Leonardo Balerdi impérial. Pour l’ensemble de son œuvre, le Congolais a obtenu la note de 7 de la part de la Rédaction FM. Même chose chez nos confrères de L’Equipe ou La Provence, qui a parlé d’un joueur "valeureux". Un avis partagé par Jean-Louis Gasset, qui a eu des mots positifs pour son défenseur.

«C’est un titulaire indiscutable qui nous fait défaut quand il n’est pas là. Quand on joue Mbemba-Balerdi, je ne vous dirai pas qu’on dort tranquille, mais on est sûr de notre défense. Et ce soir, à part sur le but où on a un petit manque d’attention sur ce petit ballon entre deux, le reste du temps ils ont été héroïques et en plus il y rajoute la frappe qui égalise. Donc un grand match de Chancel oui.» Leonardo Balerdi est aussi conquis. «C’est magnifique, Chancel marque beaucoup de buts, il n’a pas l’habitude de faire ça, mais c’était un but magnifique, ça nous aide, donc je suis content pour lui.»

Le défenseur ne veut pas s’enflammer

De son côté, le buteur du soir n’a pas voulu tirer la couverture à lui quand on lui a dit qu’il a fait un gros match. «Non, mais aujourd’hui c’est l’équipe, ce n’est pas individuel. Non, c’est l’équipe. Mais sur ce que tu dis là, c’est aussi le travail (…) Je dis seulement merci à Dieu.» D’autant qu’il n’était pas à 100% de ses moyens. «Non, ça va, ça va. J’ai beaucoup souffert, mais grâce à mes coéquipiers, j’ai beaucoup travaillé pour revenir, pour aider l’équipe, ça va.» Heureux, le courageux Mbemba a ensuite évoqué son but sublime.

«C’est normal quand tu t’entraînes avec Auba (Aubameyang). C’est normal. J’ai essayé, j’ai saisi l’opportunité, après j’ai marqué. Le plus important, je dis merci à nos supporters, parce qu’aujourd’hui on a encore vu notre Vélodrome vibrer. Et nous sur le terrain, on s’est donné à fond parce qu’on a bien géré notre match. Il y a des séquences qu’on a bien faites, on a tout donné sur ce match. Je veux dire à tous les supporters que tout est possible. On va partir là-bas à la guerre». Avec un Mbemba visiblement très motivé.