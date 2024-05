OM : Jean-Louis Gasset annonce un retour surprise

Après le match d’hier au Vélodrome face à l’Atalanta (1-1), l’OM va disposer d’une semaine pour préparer le match retour. Le club de la cité phocéenne aura le temps de peaufiner les derniers détails techniques et tactiques. Jean-Louis Gasset pourra également compter sur le retour d’un joueur. En plus de Quentin Merlin, revenu après une entorse de la cheville pour les trente dernières minutes, Jean-Louis Gasset a annoncé le retour de blessure de Bamo Meïté, absent depuis un mois et demi. «On en a ce soir qui débutaient et qui ne pouvaient jouer qu’une heure, que ce soit Clauss ou Sarr. On va récupérer Gigot, qui était suspendu, et Meïté. On va pouvoir avoir un effectif plus conséquent que ces derniers temps » a confié l’entraîneur de l’OM à RMC Sport.

Un retour précieux pour ce dernier mois de compétition. À partir de jeudi prochain, les Olympiens enchaîneront quatre matchs en dix jours. Après le match retour à Bergame (jeudi 9 mai), les Marseillais recevront Lorient (dimanche 12 mai) pour leur dernier match à domicile. Ils se rendront ensuite à Reims (mercredi 15 mai) avant de conclure la saison au Havre (samedi 19 mai).